اختتام أعمال ملتقى تبوك الدولي الأول لتعزيز الصحة

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اختتمت بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية أمس، ملتقى تبوك الدولي الأول لتعزيز الصحة، بمشاركة أكثر من 18 متحدثاً من مختلف التخصصات الطبية والقطاعات ذات العلاقة، ويهدف إلى ترسيخ مفهوم تعزيز الصحة لدى العاملين في القطاع الصحي، وتسليط الضوء على أحدث الطرق والوسائل المستخدمة.

وتناول الملتقى في يومه الأخير عدداً من المحاور الهامة لأحدث الطرق العلاجية في داء السكري، والاستخدامات التقنية في الهاتف الجوال لتعزيز الصحة، ودور التثقيف الصحي، إضافة إلى الطب الاتصالي وأهمية العيادات المرئية، وآخر التطورات الطبية في علاج السمنة، فيما ناقش المختصون في الجلسة الثانية التي حملت عنوان ” معايير صحة البيئة “؛ حقوق الإنسان الصحية، ومعايير صحة الدواء وتقنيات الصرف الحديثة، إلى جانب معايير صحة المياه والغذاء.

كما انطلقت أعمال الجلسة الثالثة من المؤتمر التي تناولت ؛ إجراءات السلامة لجودة الحياة الوظيفية، وطرق تتجنب الاحتراق الوظيفي، ليختتم المؤتمر أعماله بنقاش أحدث الطرق في مكافحة الإدمان، وأثر المخدرات على الفرد والمجتمع، ودور عيادة الإقلاع عن التدخين والتثقيف الصحي بشأن الإدمان ومسبباته.

ويسعى الملتقى إلى تعزيز مفهوم الصحة لدى مقدمي الخدمة العاملين بالقطاعات الصحية المختلفة، واستعراض المستجدات من طرق ووسائل تعزيز الصحة في هذا العصر الرقمي الحديث، متناولاً مثلث تعزيز الصحة الذي يشمل التوعية الصحية، وإجراءات الوقاية وتدابير الحماية، إلى جانب تناول الموضوعات الصحية الهامة وذات الشأن الطبي الهام.