اختتام أعمال ورشة الارتقاء بحوكمة الجمعيات الخيرية بالمدينة المنورة

المناطق_واس

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، اختتمت أعمال الورشة التدريبية التي نظمها مركز دعم القطاع غير الربحي بإمارة المنطقة بالتعاون مع مؤسسة جائزة المدينة المنورة ومعهد مجالس الإدارات في مجلس التعاون الخليجي.

وتأتي الورشة التي استمرت على مدار يومين، بهدف تأهيل القادة والمختصين في مجال القطاع الخيري، وتنمية قدرات رواد القطاع في مجال حوكمة الجمعيات الخيرية بالمنطقة، وذلك في إطار سعي إمارة المنطقة للارتقاء بأداء الجمعيات الخيرية وتعظيم مساهمتها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جهته، أكد المشرف العام على مركز دعم القطاع غير الربحي بالإمارة المهندس محمد عباس، أن المبادرة تسهم في ارتقاء الأداء في الجمعيات الخيرية وفق أفضل الممارسات الإدارية؛ بما يحقق فعالية القطاع والنمو والازدهار لمجتمع المنطقة في الوقت الذي يمثل فيه القطاع أحد أهم الركائز التنموية في كافة المناطق.

وكانت الورشة التدريبية في يومها الأول قد تناولت عدد من المحاور من بينها ماهية الحوكمة ومدى أهميتها في تطوير القطاع غير الربحي والإطار التنظيمي للحوكمة في القطاع الخيري، بالإضافة إلى عرض اللوائح الرئيسية التي تحكم المؤسسات الخيرية في المملكة.

كما تطرّقت الورشة في اليوم الثاني إلى الدور المحوري للجهات ذات العلاقة في القطاع الخيري ومدى تأثيرهم وتأثرهم بتطبيق سياسات الحوكمة الرشيدة ومحاور أخلاقيات العمل في الكيان الإداري للجمعيات الخيرية، كما استعرضت الورشة نماذج لدراسة حالات وأمثلة عملية لبعض القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الثالث، في حين اختتمت أعمال الورشة بعرض خطة العمل لبدء تطبيق اجراءات الحوكمة للمؤسسات والجمعيات العاملة بالقطاع غير الربحي.