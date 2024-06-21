اختتام احتفالات عيد الأضحى المبارك بمنطقة حائل بمشاركة أكثر من 160 ألف زائر

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اختتمت اليوم احتفالات عيد الأضحى المبارك 1445هـ بمنطقة حائل التي تنظمها أمانة المنطقة، بحديقة “بهجة “، ومنتزه الأمير سعود بن عبد المحسن بمدينة حائل بحضور تجاوز 160 ألف زائر من الأهالي والمقيمين والسياح والزوار القادمين من خارج المنطقة ومن بعض دول الخليج.

واستمتع الزوار على مدى 4 أيام بما شاهدوه من عروض فنية وتشويقية وبرامج ترفيهية للكبار والصغار، التي أضفت جوّاً من الفرح والابتهاج والرضا على محياهم خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد المتحدث الرسمي للأمانة المهندس سعود آل علي أن الأمانة تعمل على تناغم بين الفرحة والابتهاج والتشويق والإثارة طيلة أيام الفعاليات لرسم وتقديم نموذج متكامل بما تزخر به المنطقة من جودة الحياة وأنسنة المدن والميز النسبية للمنطقة لتوظيفها وتقديمها في قالب متنوع وشيق لأهالي المنطقة خلال أيام عيد الأضحى المبارك لتنال إعجابهم ورضهم وإمتاعهم من مختلف الأعمار والجنسيات وتلامس احتياجاتهم الترفيهية والسياحية والثقافية بالمنطقة.

وبين أنه تم خلال الفعاليات تقديم الضيافة السعودية الأصيلة والهدايا للزوار، وكذلك تنوع مميز وجاذب من الأنشطة الترفيهية والثقافية والعروض المسرحية، والعرضة السعودية والسامري، إلى جانب مناطق وأجنحة الأطفال وعروض الدراجات النارية، ومنصة التصوير، وعروض السيرك، والألعاب الحركية والتفاعلية الترفيهية، وممر المظلات، والمأكولات الشعبية المتنوعة.

من جانبهم عبر عدد من الزوار المتواجدين برفقة أسرهم وذويهم عن سعادتهم الغامرة ورضاهم عن محتويات الفعاليات المتنوعة وتميزها، التي استهدفت جميع أطياف المجتمع الكبير والصغير، مقدمين شكرهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله-، ومشيدين بجهود أمانة حائل على تنظيمها باكورة متنوعة من الاحتفالات المميزة التي أضفت جمالاً ورونقاً على مناسبة العيد وأفراحه بالمنطقة.