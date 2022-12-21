اختتام احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بمقر الأمم المتحدة بنيويورك

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اختُتمت اليوم (الأربعاء)، فعالية الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية التي نظمها مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بالتعاون مع الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، والتي استمرت على مدى يومين في مقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، برعاية وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المجمع الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان.

وألقيت في احتفالية هذا العام كلمات بارزة نوّهت بدور اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية، ومنها: كلمة الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله الوشمي، وكلمة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروشي، وكلمة للمندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل، كما شارك عدد من السفراء وممثلي الدول في المناقشات والجلسات العلمية.

وقدم المجمع خلال الاحتفالية، برنامجاً تنوعت فقراته بين ندوات وجلسات نقاشية بمشاركة خبراء لغويين بارزين، ومعارض فنية وثقافية، ولقاءات مع أكاديميين وباحثين، كما جرى استعراض مشروعات علمية وبحثية تتعلق بأعمال المجمع وباللغة العربية وأهمية انتشارها على مستوى العالم.

كما أطلق المجمع كتاباً مرجعياً عن اللغة العربية في المنظمات الدولية بعنوان “تاريخ اللغة العربية في منظمة الأمم المتحدة” بمشاركة مجموعة من الخبراء والمسؤولين، والذي تعود بدايته إلى خمسين عاماً ويوثق تاريخ اللغة العربية في الأمم المتحدة.

ونظم خلال الاحتفالية هذا العام معرض “اللغة العربية وتاريخها في الأمم المتحدة”، الذي تضمن ركنًا للتعريف بالمجمع وأنشطته، ومعرضاً توثيقياً عن تاريخ اللغة العربية في المنظمة، وركنًا للخط العربي، وركنًا لنادي اللغة العربية في الأمم المتحدة.