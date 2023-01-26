اختتام البرامج العلمية لطلاب المنح في المدينة المنورة

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اختتمت وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم، برنامج الدورات العلمية الموجهة لطلاب المنح، التي نظمها معهد الائمة والخطباء في مقر الجامعة، وشارك فيها أكثر من 5000 طالب من طلاب المنح الدراسية من 140 دولة حول العالم على مدى ثلاثة أيام قدمها نخبة من العلماء والدعاة والمختصين في مجالات الدعوة والأمن الفكري .

وتناولت هذه الدورات شرح منهج الوسطية والاعتدال، وبيان أنه هو المنهج الحقيقي، كما تضمن مهارة التعامل مع أصحاب العقائد المخالفة والمناهج الحزبية، واستثمار التقنية في الدعوة إلى الله، واستعراض جهود المملكة في تعزيز الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف.

من جانبه أكد المدير العام لمعهد الأئمة والخطباء المكلف الشيخ عيسى كاملي أن هذا البرنامج يعكس رسالة المملكة الحقيقية في نشر الوسطية والاعتدال والجهود التي تبذلها في خدمة الإسلام والمسلمين.

بدوه، أكد عميد شؤون الطلاب بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور حسن يحيى العواجي أن هذه الدورات تعكس الرسالة الحقيقية للمملكة انطلاقا من الوسطية والاعتدال .

يُذكر أن تنظيم هذه الدورات والبرامج من قبل وزارة الشؤون الإسلامية يأتي في إطار تفعيل الشراكات مع القطاعات المختلفة ومن ضمنها الجامعات لتأهيل الطلاب وتزويدهم بكل ما ينفعهم في حياتهم العلمية والعملية.