اختتام البرنامج التوعوي عن أضرار المخدرات بالباحة

المناطق_ واس

اختتمت وزارة الرياضة ممثلة بوكالة شؤون الرياضة والشباب وفرع الوزارة بمنطقة الباحة أمس فعاليات البرنامج التوعوي عن أضرار المخدرات، بمشاركة أكثر من 7 جهات ما بين حكومية وخاصة، وبحضور أكثر من 1000 شاب وشابة على مدى ثلاثة أيام بمسرح الكلية التنقية بالباحة.

وتأتي مشاركة وزارة الرياضة استشعارًا منها بدورها ومسؤولياتها تجاه المجتمع ولتعزيز الوعي بمخاطر المخدرات، وسبل الوقاية منها، وما لها من أبعاد سلبية سواءً على مستوى الفرد أو الأسرة أو المجتمع، وإبراز جهود الجهات الأمنية في التصدي لها.

يذكر أن البرنامج شهد العديد من المعارض والمحاضرات التوعوية والتثقيفية وتوزيع مطبوعات إرشادية تتضمن العديد من مجالات التوعية والتثقيف المختلفة بأخطار المخدرات وأضرارها والأثر المترتب على تعاطيها وسُبل علاجها.