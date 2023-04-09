اختتام البطولة الرمضانية في ” فتخاء ” حائل

المناطق_عارف السويدي

اختتمت أمس بطولة الفتخاء الرمضانية الثانية بحائل لكرة القدم، بمشاركة ٨ فرق ، بحضور عدد من المسؤولين في المجال الرياضي ورجال الاعمال والرعاة والداعمين.

وأوضح المشرف العام لهذه البطولة الاستاذ بدر حجي أن البطولة ، التي استمرت لأكثر من اسبوعين ، تأتي لتعزيز روح التعاون والانتماء بين شباب المنطقة والمحافظات التابعه لها وتحقق المنافسة الشريفة بين الجميع، على مستوى منطقة حائل .

وتوج فريق ميلان بهذه البطولة، فيما حقق فريق الصنيناء المركز الثاني ، وشهد حفل الاختتام توزيع الهدايا على الفرق المشاركة، والجوائز القيمة للمركز الأول .

جدير بالذكر أن بطولة الفتخاء الرمضانية الثانية تخللتها منافسات قوية ومباريات حماسية، واتسمت جميع المباريات بالروح الرياضية بين الفرق المنافسة على مستوى محافظات وقرى المنطقة ، بإشادة الرياضيون والمهتمين بالجانب الرياضي .