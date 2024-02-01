اختتام البطولة الرياضية النسائية بالمنطقة الشرقية

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اختتمت أمس، بطولة كرة القدم للنساء على كأس الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، بتنظيم من الكلية التقنية للبنات بالأحساء وبالتنسيق مع نادي الفتح الرياضي ومشاركة المنشآت التدريبية ومعاهد الشراكات الإستراتيجية بالمنطقة، بحضور مدير عام إدارة التدريب التقني بالشرقية المهندس بدر العبدالواحد.

وأقيمت البطولة بنادي الفتح الرياضي يوم الاثنين الماضي، أظهرت خلالها اللاعبات قدراتهن التنافسية ورغبتهن بالتأهيل في بطولات أخرى.

كما كرم العبدالواحد في ختام البطولة فريق الكلية التقنية الرقمية للبنات بالميدالية الذهبية لفوزه بالمركز الأول, والفضية لفريق الكلية التقنية للبنات بالأحساء لفوزه بالمركز الثاني, والبرونزية لمعاهد الشراكات الإستراتيجية بالمنطقة (معهد لنا) بالمركز الثالث، كما كرم المتدربة هيا السالم كأفضل هداف, والمتدربة سالمة الحارثي كأفضل لاعب, وسمية الصولان كأفضل حارس.

وأكد أن هذه البطولة أتت تحقيقاً لرؤية المملكة 2030, مشيرًا إلى أن المنطقة الشرقية تبنت عدة مبادرات تدريبية ورياضية, حيث تعد البطولة إحدى مبادراتها التي تكللت بالنجاح.

بدورها أشارت عميد الكلية التقنية للبنات بالأحساء سارة الصرعاوي إلى أن البطولة انطلقت من حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تفعيل المنافسات الرياضية وتعزيز دور المرأة في المجال الرياضي انطلاقاً من رؤية المملكة 2030.

يذكر أن البطولة تعد فرصة لإطلاق لاعبات ضمن منافسات مستقبلية لأندية محلية وعالمية.