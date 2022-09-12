اختتام التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم

وشهدت التصفيات الأولية تنافساً كبيراً بين المتسابقين؛ حيث استمعت لجنة التحكيم إلى تلاوات متقنة ومجودة، ما يؤكد على الدراية وقوة الحفظ التي يتمتع به المتسابقين من خلال تلاوة القرآن الكريم وتفسيره، كما تهدف هذه التصفيات إلى رفع مستوى المنافسة، والارتقاء بهمة المشاركين، وتأهيلهم للمنافسة في التصفيات النهائية بالمسجد الحرام، أمام لجنة تحكيم دولية.