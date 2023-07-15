اختتام الجولة الأولى لبطولة منافسات صعود الهضبة في الباحة

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اختتمت اليوم منافسات الجولة الأولى لبطولة صعود الهضبة، التي أقيمت في مرتفعات منتزه الأمير مشاري بن سعود في منطقة الباحة، ضمن منافسات بطولة السعودية تويوتا 2023، بتنظيم وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة وإمارة منطقة الباحة.

وتصدّر السائق جان لحود الترتيب العام للجولة الأولى للبطولة محققاً المركز الأول، تلاه ربيع الأعور في المركز الثاني وجاء فادي حماده في المركز الثالث.

وفي ترتيب الفئات، تصدر عبدالعزيز ماجد الفضيلي ترتيب فئة G1، تلاه سلطان سعيد أبو ناب، ونهى فؤاد آل غالب، أما فئة G2 فجاء هشام بديع البديع في المركز الأول أمام علي محمد الخضير وسلطان جلال الدين حمدي، وفي فئة G3 تصدر مبارك على الزبيدي ترتيب الفئة أمام عبدالعزيز عبدالرحمن الرميح ونواف بندر باوزير، وفي منافسات فئة G4 حقق ربيع مؤيد الأعور المركز الأول، تلاه سلطان ثامر كايلو ومحمد عبدالرحمن الشريان، وتصدر جان لحود ترتيب فئة G5 أمام أحمد جمال عبدالهادي ومعاذ محمد الزهراوي، كما تصدر فادي يوسف حماده ترتيب فئة G6 وتلاه زكريا سلوان وعبدالله أحمد العمري، أما في كأس السيدات، ظفرت بالمركز الأول جاله فيصل آل غالب، أمام ريم ثامر العبود، وأفنان المرغلاني.

وشهد السباق الذي أقيم على مدار يومين بتنظيم وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والشريك الرسمي عبداللطيف جميل، والشريك الإستراتيجي البنك السعودي للاستثمار، بالتعاون مع إمارة منطقة الباحة، تنافساً بين المتسابقين البالغ عددهم 50 متسابقاً ومتسابقة من داخل المملكة وخارجها، حيث بلغ طول المسار 3 كم وتضمّن 29 منعطفاً بين البداية والنهاية، حيث انطلق المتسابقون من أسفل الهضبة صعوداً حتى النقطة النهائية على ارتفاع 340م.

وفي ختام اليوم تم تكريم الداعمين والمشاركين في تنظيم السباق والفائزين في الترتيب العام والفائزين والفائزات في فئاته المختلفة.