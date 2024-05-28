اختتام المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل 2024

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اختتمت في الرياض فعاليات المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل 2024، بشراكة إستراتيجية مع هيئة رعاية ذوي الإعاقة، بمشاركة وإقبال واسع من الزوار والعارضين من مختلف أنحاء العالم.

وكرّم الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام الحيدري، رعاة المعرض، مثمناً لهم المشاركة في هذا المعرض النوعي المتخصص .

وشارك في المعرض أكثر من 150 عارضاً محلياً ودولياً، عرضوا أحدث المنتجات والتقنيات والخدمات المتعلقة بالإعاقة والتأهيل، وأقيمت عدد من الجلسات التوعوية وورش العمل المتخصصة، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات وألعاب وأنشطة ترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقة.

واستعرضت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في جناحها الخاص بالمعرض مبادراتها وبرامجها المتنوعة التي تهدف إلى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة، إضافةً إلى تعريف زوار المعرض بخدماتها المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك خدمات التأهيل والرعاية والدعم النفسي، وكيفية الاستفادة منها.

ويعد المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل حدثاً مهماً يسهم في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتمكينهم من العيش حياة كريمة، وحقق أهدافه في تعريف المجتمع بآخر التطورات والابتكارات في مجال الإعاقة والتأهيل، مع توفير منصة للتواصل مع الشركات والمؤسسات المتخصصة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.