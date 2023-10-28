اختتام الملاكمة والركل في اليوم الثامن لدورة الألعاب العالمية القتالية

المناطق_واس

توج الأمير سلطان بن فهد بن سلمان عضو اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أبطال الملاكمة والركل في اليوم الثامن لدورة الألعاب العالمية القتالية “الرياض 2023”, وذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة والركل أحمد الطويان.

واختتمت المنافسات، بعد 3 أيام من المنافسات القوية، حيث أسفرت النتائج في فئة “لو كيك”، عن حصد الأذربيجاني أمين جولييف ذهبية وزن تحت 60 كجم، والقيرغستاني أبرور حكيموف ذهبية وزن تحت 71 كجم، والبرازيلي لوكاس رافاييل دوس سانتوس ذهبية وزن تحت 81 كجم للرجال.

وحصدت البرازيلية ماريا إدواردا كوستا ألفيس ذهبية الملاكمة والركل وزن تحت 48 كجم في منافسات السيدات، والفرنسية جولينا نيلوسماس ذهبية وزن تحت 56 كجم، والصربية فالنتينا كيري ذهبية وزن تحت 65 كجم.

وحصد المجري بنس لازلو زاجاكز ذهبية الملاكمة والركل تحت 69 كجم في فئة “بوينت فايتنغ”، ومواطنه لايوس إيمري فيسو ذهبية تحت 79 كجم، والبريطاني كريستوفر جون أستون ذهبية تحت 94 كجم للرجال، وفي منافسات السيدات أحرزت الإيطالية كارول سكاتشي ذهبية تحت 55 كجم، والمجرية أندريا بوسا ذهبية تحت 65 كجم، والأيرلندية جودي براون ذهبية تحت 70 كجم

أوائل (الذراع الأيسر)

وأحرز الكازاخستاني طلجت أكتايف ذهبية منافسات مصارعة (الذراع الأيسر) وزن تحت 100 كجم، والكرواتي رينو ماسيتش ذهبية وزن تحت 110 كجم، والكاخستاني يردولت ساريباي ذهبية وزن تحت 70 كجم، ومواطنه نوردولت إيدارخان ذهبية وزن تحت 80 كجم، والروماني ماريوس أوريل جوروفسكي ذهبية وزن تحت 90 كجم، والكازاخستاني ميديت كوتيموراتوف ذهبية وزن فوق 110 كجم.

وتُوج المجري دانيال سيمون بذهبية الفئة البارالمبية وقوف لمنافسات مصارعة (الذراع الأيسر)، والتركي جوخان سيفين ذهبية الفئة البارالمبية جلوس، وفي منافسات السيدات، أحرزت التركية إسراء كيراز ذهبية وزن تحت 55 كجم، والكازاخستانية إيجيريم كارامانوفا ذهبية وزن تحت 65 كجم، والسويدية منى آن صوفي ريسيك ذهبية وزن تحت 80 كجم، والسلوفاكية باربورا باجسيوفا ذهبية وزن فوق 80 كجم، فيما حسمت الأوكرانية ألونا هورنيتش ذهبية الفئة البارالمبية وقوف، ومواطنتها أوليسيا بيسالنوفا ذهبية البارالمبية للإعاقة البصرية.