اختتام المهرجان الزراعي الثاني بمحافظة قلوة

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أسدل مهرجان قلوة الزراعي في نسخته الثانية، الستار على فعالياته التي شهدتها محافظة قلوة بمنطقة الباحة على مدى ثلاثة أيام، بـ 7 جهات حكومية مشاركة، 30 مزارعاً ونحالاً مشاركاً، و 4 أسرة منتجة.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة فهد بن مفتاح الزهراني، أن المهرجان الذي نظمه فرع وزارة البيئة بالتعاون مع محافظة قلوة، أصبح ظاهرة تنموية زراعية ترفيهية سياحية، ونافذة تسويقية للنحالين، وواجهة تفاعلية لشرائح المجتمع كافة.

وأشار إلى النجاح الذي تحقق في المهرجان، بمتابعة وحرص من قبل سمو أمير منطقة الباحة على إبراز الميز النسبية.

يُذكر أن فعاليات المهرجان تنوعت هذا العام ما بين تسويقية، وترفيهية، وثقافية، وشعبية، وأركان الجهات الحكومية ورواد الأعمال، والأركان التراثية والثقافية، وأركان الحرفيين والمزارعين ونحالين، ومعرض الفن التشكيلي، ومسرح مفتوح، ومسرح للطفل، إضافة إلى إقامة ليالي فنية وشعبية طيلة أيام المهرجان.