اختتام برنامج “بناء القدرات لأصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة في مجال الأمن السيبراني”

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اختتمت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني اليوم برنامج “بناء القدرات لأصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة في مجال الأمن السيبراني”، الهادف إلى تعزيز المهارات والقدرات في مجال الأمن السيبراني لأعضاء النيابة العامة، ودعم أعمالهم القضائية ذات الصلة بالمجال، على النحو الذي يسهم في تعزيز حماية الفضاء السيبراني في المملكة.

واستهدف البرنامج التدريبي الذي عقد على مدى أربعة أسابيع أكثر من 100 مشارك من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة، وتضمن التركيز على احتياجات وأولويات جهات التحقيق في مجالات الأمن السيبراني، وأساسيات الأمن السيبراني، ومراحل التحقيق الرقمي، والإجراءات المرتبطة بطلب الأدلة الرقمية، وجمعها، وتحريزها، بالإضافة إلى إجراء محاكاة حية للهجمات السيبرانية المتجددة.

واشتمل البرنامج الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النيابة العامة، والذراع التقني لها الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”، على تقديم 5 دورات تدريبية تخصصية أتاحت للمشاركين فيه مناقشة أفضل الممارسات والتجارب المرتبطة بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية في مجال الأمن السيبراني.

وفي ختام البرنامج تم تكريم أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة المشاركين في البرنامج الذي يأتي ضمن مبادرات برنامج “سايبرك” لتنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة والإسهام في تلبية متطلبات القطاعات الحيوية في المجال.

وتُعد الهيئة الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه لحماية المصالح الحيوية للمملكة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، وبناء وتطوير القدرات البشرية المؤهلة للقيام بمهام ومسؤوليات الأمن السيبراني.