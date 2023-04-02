اختتام برنامج “كن رياضي” بمشاركة 814 شاباً وفتاة

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اختتمت أمس السبت فعاليات برنامج “كن رياضي”، الذي نظمته وزارةُ الرياضة، ممثلةً بوكالة شؤون الرياضة والشباب، خلال الفترة من 30 مارس إلى 1 أبريل 2023م، وذلك في بيوت الشباب بالرياض، بحضور 814 شاباً وفتاة.

وشهد برنامج “كن رياضي”، عدداً من الفعاليات المصاحبة، والتحديات الرياضية، التي حصدت تفاعلاً مميزاً، ومنافسةً قوية، بمشاركة 12 اتحاداً ولجنةً رياضية، والمتمثلة باتحاد ألعاب القوى، والاتحاد السعودي لكرة القدم، واتحاد رفع الأثقال، والشطرنج، وكرة الطائرة، والجودو، والتجديف، والجولف، والملاكمة، والهوكي، واليوغا، وكرة الطاولة.

وأكدت صاحبة السمو الأميرة دلال بنت فهد مدير إدارة البرامج الشبابية بوكالة شؤون الرياضة والشباب في وزارة الرياضة أن الفعالية حققت أهدافها المنشودة، بحضور الشباب، وممارستهم لعددٍ من الرياضات المختلفة، إلى جانب مشاركة 154 متطوعاً في التنظيم، معربةً عن شكرها وتقديرها للجان والاتحادات المشاركة في برنامج “كن رياضي”، الذين كان لهم دور كبير في نجاح هذا البرنامج.

ويهدف برنامج “كن رياضي” إلى تثقيف الشباب بالرياضات المختلفة، وتمكينهم من ممارستها بأفضل صورة، وتوفير البيئة الرياضية المناسبة لهم، بمتابعةٍ وإشراف مباشرَينِ من المختصينَ في الألعاب، حيث ينبثق هذا البرنامج من حزمةِ برامج تقدّمها وكالة شؤون الرياضة والشباب؛ سعياً لاستثمارِ أوقاتِ الشباب، واكتشاف مهاراتهم، وصقلِ مواهبهم وتطويرها، بما يتماشى مع الرؤى والاستراتيجيات الرياضية، ويسهم في نشرِ ثقافةِ الرياضات المختلفة على نطاقٍ أوسع.