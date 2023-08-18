اختتام برنامج موهبة الإثرائي البحثي الصيفي بجامعة الملك فيصل

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اختتمت اليوم،فعاليات برنامج موهبة الإثرائي البحثي الصيفي الذي نظمته جامعة الملك فيصل،بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي،وذلك في مبنى المراكز البحثية.

وأعرب الدكتور العوهلي عن سعادته بمشاركة الطالبات الموهوبات بهذه المناسبة،مؤكدًا قدراتهن العالية في الفهم والبحث والاستيعاب والإلقاء خلال مدة البرنامج القصيرة وفي مرحلتهن العمرية، حيث هيأت القيادة الرشيدة جميع السبل لمثل هذه البرامج،مرحبًا بالطالبات في رحاب الجامعة للالتحاق بالكليات والمراكز البحثية وتحقيق المراكز العلمية العالية.

من جانبه،أكد مدير عام التواصل المؤسسي في (موهبة) الدكتور تركي الظفيري.سعي المؤسسة لتعريف الطلبة في البحث العلمي وأهميته في التحول لمجتمع المعرفة ونشر ثقافته في المجتمع المحلي وتوجيه اهتمامهم إلى قضايا الحياه العصرية.

فيما عدت رئيسة البرنامج الدكتورة هالة العتيبي البرنامج أول برنامج موهبة إثرائي بحثي في مجالي العلوم الغذائية والأغذية يقام في جامعة الملك فيصل بمشاركة 13 طالبة يشرف عليهن ويدربهن نخبة من المتخصصين؛مما أسهم في خلق بيئة مميزة ومخرجات نوعية.

وفي الختام كرَّم معالي رئيس جامعة الملك فيصل الطالبات المشاركات في البرنامج.