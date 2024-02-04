اختتام بطولة ” التقاط الأوتاد ” في أكاديمية الخيل العربية الأصيلة بمركز إمباري بعقلة الصقور

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اختتمت أمس بطولة التقاط الأوتاد في أكاديمية الخيل العربية الأصيلة بمركز إمباري بمحافظة عقلة الصقور، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام ،استهدفت الفرسان من الفئتين بالمملكة ودول الخليج .

وبين رئيس مجلس إدارة الأكاديمية عبدالعزيز السليمي أنه شارك في البطولة 80 فارس من الفئتين وجاءت نتائج البطولة على النحو التالي الأشواط المخصصة للإفراد ” شوط الرمح ” حصل على المركز الأول الفارس مهذل حمد القحطاني، فيما حصل على المركز الثاني الفارس نايف فليح الشمري، وجاء في المركز الثالث الفارس عبدالله ناصر آل سليم، وجاءت نتائج ” شوط السيف ” كالتالي المركز الأول الفارس سالم حسن ال شيبان، وفي المركز الثاني الفارس حسن عامر النعيمي، والمركز الثالث الفارس عبدالله سعد الديحاني.

أما في الأشواط المخصصة للفرق جاءت نتائجها كالتالي حقق المركز الأول فريق الأساطير، وحصل على المركز الثاني فريق شبه الجزيرة ، فيما حقق المركز الثالث فريق أكاديمية امباري

فيما جاءت نتائج الترتيب العام على النحو التالي المركز الأول الفارس مهذل حمد القحطاني، وفي المركز الثاني الفارس محمد خلف الشمري، وفي المركز الثالث الفارس مسفر عوض.