اختتام بطولة المنطقة الشمالية لكرة الطاولة بتبوك

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اختتمت اليوم على الصالة الرياضية بمدينة الملك خالد الرياضة بتبوك, بطولة المنطقة الشمالية لكرة الطاولة للفردي والزوجي والفرق ولجميع الدرجات بمشاركة أكثر من 80 لاعباً في جميع الدرجات يمثلون 9 أندية من مناطق تبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية.

وتأتي هذه البطولة التي استمرت على مدى يومين ضمن البرنامج الزمني للاتحاد السعودي لكرة الطاولة لبطولات المناطق للفردي والزوجي والفرق للموسم الرياضي الحالي.

وحصدت أندية منطقة تبوك على أغلب بطاقات التأهل, ففي درجة النأشين تأهل اللاعب عبدالعزيز الزهراني من نادي الوطني، وسعود حمدى, وسعود بدر من نادي الحوراء، وخالد ابراهيم من نادي الصقور, وفي درجة الشباب تأهل اللاعب عبدالرحمن قنديل من نادي الحوراء، وأحمد الغبان, وسلمان الغبان من نادي الخالدي، وغسان عبدالله من نادي الحوراء, وفي الدرجة الأولى تأهل اللاعب أسامة المحيبس, وبيشي شوعي من النادي الصقور، وبهجان القرني وفوزي لويفي من نادي الوطني.