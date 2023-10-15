اختتام بطولة “بادل ون التصنيفية” بحائل

المناطق-حائل

اختتمت مسابقة “بادل ون التصنيفية” التي أقيمت تحت رعاية صاحب السموِّ الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة حائل، واستمرت ثلاثة أيام، بإشراف لجنة بادل السعودية، وفرع وزارة الرياضة بالمنطقة، بحضور مدير فرع ‏وزارة الرياضة بحائل أحمد روزي، وعدد من المسؤولين والداعمين للبطولة.

وحقق المتسابقان نعيم أدريس وجافي جونزالز المركز الأول، فيما حقق المتسابقان سلطان طحلاوي وأدريان بلانكو المركز الثاني.

وتهدف المسابقة التي تعد الأولى على مستوى المنطقة، والمكونة من 21 فريقًا، يمثلها 42 لاعباً لرفع مستوى ممارسة اللعبة والتعرف عليها، إضافةً إلى تعزيز الصحة البدنية والذهنية والنفسية لممارس اللعبة، حيث تتطلب كثافة من الجهد بالجري والقفز.