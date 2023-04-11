اختتام بطولة تبوك الأولى للبادل

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اختتم مجلس شباب منطقة تبوك، أمس بطولة تبوك للبادل بنسختها الأولى والتي أطلقها المجلس على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 32 لاعباً يمثلون 16 فريقاً، بالتعاون مع مدارس تبوك العالمية وعدد من القطاعات بمدينة تبوك.

وفاز بالمركز الأول بالبطولة الفريق المكون من نواف البلوي والبراء العلاوي، والمركز الثاني سالم البلوي وخالد البلوي، فيما حاز على المركز الثالث فريق عبدالرحمن الكاشقري وخالد أبو سميح.

وأكدت رئيس مجلس شباب منطقة تبوك رهام الفرشوطي أن المجلس يتبنى مختلف المبادرات التي تقدم إليه في مختلف المجالات بالتعاون مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومنها رياضة البادل التي تعرف بمسمى “بادل تنس”، مشيرة إلى أنها لعبة ضمن أسرع الرياضات انتشاراً في العالم، وتلعب غالباً بعددٍ زوجي.