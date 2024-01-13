اختتام بطولة تصفيات وسط وشمال المملكة للملاكمة بتبوك

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اختتمت أمس منافسات بطولة تصفيات وسط وشمال المملكة للملاكمة التي نظمها الاتحاد السعودي للملاكمة، على مدى ثلاثة أيام بالصالة الرياضية بمدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، بمشاركة 115 لاعباً ولاعبة يمثلون 12 نادياً من مختلف مناطق المملكة.

وحقق نادي الشباب المركز الأول، فيما جاء نادي النصر بالمركز الثاني، ونادي الرائد في المركز الثالث.

وتوّج 15 لاعباً و6 لاعبات بالمركز الأول وحصولهم على الميداليات الذهبية، فيما توج 15 لاعباً و6 لاعبات بالمركز الثاني وحصولهم على الميداليات الفضية، بينما توج 21 لاعباً ولاعبتان بالمركز الثالث، والثالث “مكرر “وحصولهم على الميداليات البرونزية.

يذكر أن التصفيات شارك فيها 94 لاعباً و21 لاعبة في فئة النخبة يمثلون 12 نادياً ھي: فايترز٤, والبجادية، والبدائع والتعاون، والرائد، ونيوم ، والنصر والوطني، والشباب، والطائي والفيصلي، ونادي فيد.