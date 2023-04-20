اختتام بطولة دوري الأمير جلوي الرياضي بنجران

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اختتمت مساء أمس الأربعاء بطولة دوري الأمير جلوي الرياضي بمنطقة نجران التي نظمتها صحة المنطقة برعاية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بحضور وكيل إمارة نجران المكلف الدكتور ملفي العتيبي.

وحقق فريق الدفاع المدني لقب البطولة بعد فوزه على فريق كلية التقنية بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

وسلّم العتيبي الكأس والميداليات الذهبية لفريق الدفاع المدني، والميداليات الفضية لفريق كلية التقنية.

وتضمنت فعاليات البطولة حملة “رمضانك مفتاح لعادات صحية”، استفاد منها أكثر من 10 آلاف مراجع