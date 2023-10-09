اختتام بطولة دوري الفروسية 2 لقفز الحواجز في جدة

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اختتمت أمس، بطولة دوري الفروسية (2) لقفز الحواجز، إحدى البطولات المحلية للاتحاد السعودي للفروسية، بمشاركة أكثر من 188 فارساً وفارسة من مختلف مناطق المملكة وعددٍ من الدول العربية، التي استمرت فعالياتها أربعة أيام، بمركز المطبقان للفروسية بجدة.

وحقق الفارس اليمني أحمد بن عفيف على الخيل ايكليبس دو لينارد المركز الأول في منافسات شوط المبتدئين (2) الذي شارك فيه 19 فارساً وفارسة، فيما جاء المركز الثاني من نصيب الفارس ريان الشهري على الخيل ديزريت روزي، وحقق المركز الثالث الفارس حسان الغامدي على الخيل بيركين هوفس تشيكر.

وفي المنافسات الصغيرة حقق الفارس العراقي زايد نجفي المركز الأول على الخيل اسغان ام، وحصل الفارس حسام أبو جبل على المركز الثاني على الخيل فيفا، في حين حصل الفارس فيصل الحازمي على المركز الثالث على الخيل جمب اسبيشل.

وفي جولة المنافسات الكبيرة، تُوّج الفارس فيصل بكسري بالمركز الأول على الخيل جامر، وحصل الفارس وليد الغامدي على المركز الثاني على الخيل كاسينو، بينما حصل الفارس فيصل الحازمي على المركز الثالث على الخيل فور كويشن.