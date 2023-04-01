اختتام بطولة كأس رابطة الهواة لكرة القدم بمنطقة تبوك

المناطق_واس

توّج مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة تبوك إبراهيم العطوي، ورئيس رابطة الهواة لكرة القدم بالمنطقة مفرح البلوي، أمس, فريق السامبا ببطولة كأس الرابطة بالمنطقة التي تنظمها الرابطة تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وحقق فريق السامبا اللقب بعد فوزه على فريق فور ناين بركلات الترجيح 1-3 في المباراة النهائية التي حضرها عدد من محبي كره القدم بالمنطقة.

وأوضح البلوي أن جميع بطولات الرابطة الرسمية والتنشيطية تقام تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم ووزارة الرياضة والتي تعتبر المظلة الرئيسة للرابطة والمنظمة لعلاقتها بالجهات الحكومية والرياضية وذات العلاقة وفق النظام الأساسي للرابطة.

وبيّن أن الرابطة تسعى من خلال إقامة مثل هذه البطولات إلى تحقيق توسع وتطوير كرة القدم في عموم مناطق المملكة، بما يتماشى مع أهداف الاتحاد السعودي لكرة القدم لاسيما فيما يتعلق بزيادة ممارسي الرياضة والنشاط البدني في المملكة، الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع برنامج جودة الحياة، وذلك ضمن برامج رؤية المملكة لعام 2030.