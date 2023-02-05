اختتام بطولة محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لكرة القدم في مهرجان شتاء درب زبيدة بلينة

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اختتمت اليوم “النسخة الأولى” من بطولة دوري كرة القدم، الذي نظمته هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، ضمن فعاليات شتاء درب زبيدة “الوجهة شمالية” على ملاعب قرية لينة التاريخية، بمنطقة الحدود الشمالية بمشاركة 16 فريقاً، لعبت بطريقة خروج المغلوب.

وتوج فريق أكاديمية نجوم رفحاء بكأس البطولة، ومبلغ 24 ألف ريال بعد فوزه على فريق التحدي بركلات الجزاء الرجيحية 5/6, وحصل الثاني على مبلغ 12 ألف ريال.

وحصل على لقب هداف البطولة مشعل الفواز، وأحسن حارس أحمد دلي، وجائزة أفضل لاعب مشعل العواد.