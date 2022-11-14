اختتام بطولة وزارة الداخلية الـ 12 لكرة القدم للقطاعات الأمنية

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، حضر معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، المباراة النهائية والحفل الختامي، لبطولة وزارة الداخلية الـ (12) لكرة القدم للقطاعات الأمنية التي ينظمها الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي على ملعب تدريب قوات أمن المنشآت بالرياض.

وحقّق منتخب الأمن العام المركز الأول وكأس البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب حرس الحدود بنتيجة ( 2/0 )، وحّل في المركز الثالث منتخب السجون.

ورفع رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي العقيد الركن مبارك بن سعد البزيع، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على دعمه وحرصه على تنظيم وإقامة هذه البطولة على كأس سموه، واهتمامه بالأنشطة الرياضية في القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.