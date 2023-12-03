اختتام جولة “الرياض إكسبو “2030” من الدوري السعودي للمحترفين

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اختتمت مساء السبت, منافسات الجولة الـ 15 “الرياض إكسبو 2030” من الدوري السعودي للمحترفين “روشن السعودي”, التي شهدت قمة مثيرة بين المتصدر الهلال ووصيفة النصر، وعودة قطبي جدة الاتحاد والأهلي إلى سكة الانتصارات.

ففي قمة الجولة التي أوفت بوعودها بالعاصمة الرياض, كسب الهلال نظيره النصر بثلاثية نظيفة، استمر من خلالها بتقديم نتائج مميزة والمحافظة على صدارة سلم الترتيب بـ 41 نقطة، فيما تجمّد رصيد النصر عند النقطة الـ34 بوصافة الترتيب.

وفي مكة المكرمة تمكّن الاتحاد حامل اللقب من الفوز على ضيفه الخليج برباعية مقابل هدفي ليرتفع رصيده إلى 28 نقطة بالمركز الرابع، ويتجمد رصيد الخليج عند النقطة الـ13 بالمركز الرابع عشر.

وتمكن الأهلي من الفوز بنتيجة ثقيلة على مستضيفه أبها بسداسية دون مقابل ليرتفع رصيده إلى 30 نقطة بالمركز الثالث بينما تجمد رصيد أبها عند النقطة الـ13 بالمركز السادس عشر، في حين واصل ضمك انتصاره الثاني على التوالي بعد فوزه على الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدفين ليصعد إلى المركز الثامن برصيد 21 نقطة، بينما تراجع الفيحاء إلى المركز التاسع بـ19 نقطة، فيما حسم التعادل السلبي مواجهة الرياض صاحب المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة والحزم صاحب المركز الأخير بـ8 نقاط.

وكسب فريق التعاون صاحب المركز الخامس بـ28 نقطة نظيره الشباب بهدفين لهدف ليتجمّد رصيده عند النقطة 16 بالمركز الـ 12، في المقابل انتصر الرائد صاحب المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة على خصمه الوحدة بهدفين نظيفة ليتراجع الوحدة إلى المركز العاشر بـ 19 نقطة.

وتغلّب فريق الأخدود على نظيره الاتفاق بهدف وحيد ليرفع الأخدود رصيده لـ 13 في المركز الخامس عشر, في حين بقي الاتفاق عند 23 في المركز السابع، وكسب فريق الطائي مستضيفه فريق الفتح، بهدف دون رد، ليرتفع رصيد الطائي لـ 17 نقطة بالمركز الـ 11، بينما تجمَّد رصيد فريق الفتح عند النقطة الـ 24 بالمركز السادس.