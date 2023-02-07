اختتام دورة الحكام المستجدين لكرة السلة للجنسين بمنطقة تبوك

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اختتم الاتحاد السعودي لكرة السلة أمس، دورة الحكام المستجدين لكرة السلة، والتي أقيمت بالتعاون مع معهد إعداد القادة بمشاركة 40 حكماً وحكمة، واستمرت لمدة خمسة أيام, وذلك بالصالة الرياضية بجامعة تبوك.

وأوضح رئيس لجنة الحكام الفرعية لكرة السلة بتبوك عواد بن سالم الخيبري أن الدورة التي حاضر فيها رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور إبراهيم الشيخي تضمنت العديد من المحاضرات عن قوانين وأساسيات تحكيم كرة السلة وميكانيكية تحرك الحكام، ومدخل علم الإصابات في لعبة كرة السلة، ومدخل علم النفس وإدارة وتنظيم الجودة الشاملة الرياضية، إضافة إلى التطبيق العملي, إلى جانب حضور إحدى المباريات ضمن مسابقة الدوري الممتاز لكره السلة، ومشاهدة الأجواء التحكمية.