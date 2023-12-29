اختتام سباقات الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز بجوائز تجاوزت 85 مليون ريال

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اختتمت، اليوم ، منافسات سباقات الهجن التي تقام بمهرجان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالصياهد بعد تنافس 7417 مطية شارك بها 2034 مشاركًا عربيًا وأجنبيًا.

وخصصت إدارة المهرجان في هذه النسخة 65 شوطًا لفئة الحقايق بكار وقعدان تتنافس على فترتين صباحية ومسائية من مسافة 4 كم، كما تم تخصيص 50 شوطًا لفئة اللقايا تتنافس من مسافة 5 كم، كذلك بلغ إجمالي أشواط جذاع بكار وقعدان 40 شوطًا و30 شوطًا لفئة الثنايا، بالإضافة إلى 6 أشواط ماراثون، و28 شوطًا لفئة الحيل والزمول، يتوج الفائز بالمركز الأول من كل شوط بمبلغ 120 ألف ريال سعودي، وتتدرج الجوائز تنازليًا حتى المركز العاشر في كل الأشواط السابقة لجميع الفئات السابقة.

وشملت منافسات السباق أشواط رموز لفئة الحقايق واللقايا والجذاع والثنايا “بكار وقعدان” ويتوج الفائز بالمركز الأول من كل شوط بمبلغ 700 ألف ريال سعودي وتتدرج الجوائز تنازليًا حتى المركز الخامس يحصل على 75 ألف ريال.

أما في شوط رموز زمول فيتوج الأول بمليون ونصف مليون ريال سعودي، و3 ملايين في أشواط رموز حيل وتتدرج الجوائز تنازليًا حتى المركز الخامس يحصل على 80 ألف ريال .

وتُعد أشواط الرموز أغلى تتويج مادي ومعنوي يحظى به ملاك الهجن في السباقات، ودائمًا ما تشهد تلك الأشواط منافسة شرسة بين نخبة المطايا المشاركة بمختلف الشعارات، والفوز بشوط الرمز أغلى اللحظات في تاريخ المالك، ويعد ميزة نوعية، ويحسب للمالك والمضمر والمطية في قيمتها السوقية.

ويسعى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل إلى تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، وتأصيل الموروث الوطني .