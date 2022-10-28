اختتام سلسلة الحملات التوعوية بسرطان الثدي في مدينة تبوك

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اختتمت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة ‎تبوك بالشراكة مع جامعة تبوك أمس سلسلة الحملات التوعوية التي نفذتها بمدينة تبوك للتوعية بسرطان الثدي، وذلك بمقر الحديقة المركزية.

وهدفت الحملة -التي تم تنفيذها في البوليفارد ومركز التأهيل الشامل ومتنزه الأمير فهد وجمعية الملك خالد وسجون النساء بالمنطقة وأسر السجناء والحديقة المركزية- إلى التوعية بأهمية الكشف المبكر والتصدي لجميع الشائعات الخاطئة والمنتشرة ومحاولة تصحيحها، إضافة إلى التعريف بآلية الكشف الذاتي عن سرطان الثدي.

وتضمنت الحملة إقامة معرض توعوي وتعريفي يتضمن ركنا طبيا للكشف المبكر، وتقديم الاستشارات، إضافة إلى إقامة المحاضرات التثقيفية والأركان التوعوية بالتعاون مع مختلف القطاعات، وعربة متنقلة مجهزة بأحدث التقنيات لإجراء الفحصوات المبدئية.