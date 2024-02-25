اختتام فعاليات الاحتفاء بيوم التأسيس بالدمام

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اختتمت مساء اليوم فعاليات “قرية التأسيس” بمدينة الدمام، التي نظمتها وزارة الثقافة احتفاءً بيوم التأسيس، وذلك في حديقة الميادين.

وشهدت الفعاليات على مدى أيامها الثلاثة حضورًا كثيفًا وتفاعلًا لافتًا من الصغار والكبار مع مختلف الأنشطة وسط أجواء من البهجة والفخر والاعتزاز.

وتنوعت الفعاليات بالأنشطة الثقافية والتفاعلية والأركان المصاحبة، التي تضمنت خيمة الاستقبال والضيافة، ومنطقة الأطفال والألعاب التقليدية، ومنطقة “مذاق الأصالة” لتقديم المأكولات الشعبية والحلويات، وأركان الأزياء التقليدية، بالإضافة إلى “ممر الموسم” الذي يحكي تاريخ وأدوات عدد من المهن القديمة.

وقُدمت في “ساحة الثقافة” العروض الموسيقية الفنية الفولكلورية الشعبية والعرضة السعودية، إلى جانب عروض مسرحية “المنقية” التي تحكي صورًا من قصة التأسيس وما حققه من الوحدة والأمن والاستقرار والتنمية.