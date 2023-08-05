اختتام فعاليات الملتقى العلمي الصيفي بعسير

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اختتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير بالمركز العلمي بأبها أمس، فعاليات وبرامج الملتقى العلمي الصيفي للبنين 2023، تحت شعار ” الصيف يجمعنا”، بحضور مدير عام التعليم فهد عقالا، ومشاركة نحو 120 طالبا.

واشتمل الملتقى على أربعة برامج تدريبية تضمنت 10 مجالات علمية بثمانية مستويات حسب الفئات العمرية، شملت مسار الحاسب الآلي وتقنية المعلومات” مجال الذكاء الاصطناعي، والبرمجة باستخدام لغة البايثون، والتصميم الإبداعي باستخدام الطابعة 3D”، ومسار الروبوت الذي نخلله “تركيب وتصميم الربوت، والبرمجة”، فيما تضمن مسار العلوم الحيوية والبيئة (أسرار الحياة) تصميم نموذج، تحليل فصائل الدم (DNA) ، وعمل نموذج للخلية وفحصها تحت المجهر.

أما مسار الفضاء والطيران (السعودية نحو الفضاء) فتضمن رحلة للفضاء باستخدام الواقع المعزز، ونماذج للطائرات الورقية VR ، ومحاكاة الطيران، كما اشتمل الملتقى على برنامجين للعربة العلمية المتنقلة استهدفت من خلالها 320 مصطافا وزائرا للمنطقة، وبرنامجي ندوات، وزيارة للمعروضات التفاعلية (عالم المعرفة)، إضافة إلى ثلاث ورش علمية قائمة على منهجية “STEM”، وبرنامج حول صحة الفم والأسنان استفاد منه قرابة 107طلاب بالشراكة مع الشؤون الصحية المدرسية بعسير، ولقاء عن استراتيجية منطقة عسير، استفاد منه 100 طالب، بالشراكة مع هيئة تطوير المنطقة، بالإضافة استضافة 25 مستفيدا من المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “جمعية إخاء”، لزيارة معروضات عالم المعرفة.

واُختتم الملتقى بتكريم فِرق العمل والجهات الداعمة والمشاركة.

يذكر أن الملتقى يندرج ضمن البرامج الصيفية التي أطلقتها وزارة التعليم؛ لاستثمار أوقات الإجازة الصيفية في المراكز العلمية، بما يعزز نواتج التعلم، ورفع التنافسية العالمية في المسابقات الدولية.