اختتام فعاليات الملتقى المهني بجامعة الملك عبدالعزيز

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اختتمت بجامعة الملك عبدالعزيز، اليوم, فعاليات “الملتقى المهني الحادي عشر” الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب والوقف العلمي بالجامعة، بمشاركة 43 جهة حكومية وخاصة، وسجل حضورًا يقارب الـ 14000 زائر وزائرة، واستمر لمدة 5 أيام, وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.

وشهد الملتقى تنظيم 29 دورة تدريبية، و180 استشارة مهنية، قدمها أكثر من 41 مدرباً ومستشاراً مهنياً، وبلغ عدد الحضور في الدورات والاستشارات 6,221 متدرباً ومتدربة، فيما بلغ عدد زوار معرض التوظيف 7,730 زائرًا وزائرة.

وتحرص الجامعة على تنظيم الملتقى المهني سنويًا بهدف الربط بين الباحثين عن العمل من خريجي الجامعة وأرباب الأعمال، والإسهام في تهيئتهم للانخراط في الحياة المهنية، ويستهدف الخريجين من مختلف التخصصات من جامعة الملك عبدالعزيز والجامعات السعودية وعموم أفراد المجتمع، كما يضم باقة متميزة من الفعاليات والبرامج والأنشطة، تشمل معرض التوظيف وريادة الأعمال، ودورات تدريبية وورش عمل تطويرية، كما يقدم استشارات مهنية متخصصة، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات.

وأوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مهند بن غازي عابد، أن الجامعة حرصت منذ نشأتها على تمكين وتطوير طلابها وخريجيها بالشكل الأمثل لمواكبة سوق العمل، ضمن منظومة تعليمية وتدريبية وبحثية بهدف إكسابهم المهارات والمعارف اللازمة، مشيرًا إلى أن الملتقى يُعد من أهم الفعاليات السنوية التي تنظمها الجامعة لطلابها وخريجيها ولعموم أفراد المجتمع.