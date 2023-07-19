اختتام فعاليات الموسم الرابع لمهرجان العنب والفواكه الموسمية بعسير

المناطق_واس

اختتمت اليوم فعاليات مهرجان العنب والفواكه الموسمية الرابع الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير في مركز “الماوين” ببلحمر ( 60 كيلومترا شمال مدينة أبها)، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وشارك في المهرجان الذي يقام ضمن فعاليات (صيف عسير 2023 ) أكثر من 30 مزارعا في لتسويق منتجاتهم من العنب والفواكه الموسمية بمختلف الأصناف، إضافة إلى منتجات زراعية وحيوانية أخرى مثل العسل والسمن من إنتاج مزارعهم الخاصة.

ويعـد فصل الصيف في عسير الموسم المفضل للمزارعين لتسويق المنتجات المحلية من الفواكه مثل العنب بأنواعه “الرازقي” و “الإيطالي” و “الفرنسي”، إضافة إلى فواكه أخرى مثل “الفركس” و “التين” و “الرمان” و “الكمثرى” و “التفاح” و “المشمش” .

يذكر أنَّ منطقةَ عسير تحتضنُ ما يزيد عن 500 مزرعةِ عنبٍ موزعةٍ على مختلف قرى المنطقة، وتنتجُ سنوياً ما يزيد عن ألف طنٍّ من أجود أنواع العنب الذي يعدُّ رافداً اقتصادياً مهمًّا للعديد من المزارعين.