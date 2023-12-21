اختتام فعاليات بطولة المسابقات الرياضية بتعليم مكة

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أُختتمت اليوم فعاليات بطولة المسابقات الرياضية التي نظتمها وزارة التعليم واستضافتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة؛ بحضور المساعد للشؤون التعليمية علي العامودي ومشرف النشاط الرياضي بوزارة التعليم سعد الصقعبي ورؤساء الوفود المشاركة وعدد من مديري الإدارات والمكاتب التعليمية وممثلي الجهات الرياضية .

وفاز بالمركز الأول في مسابقة الريشة الطائرة فريق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ، وحصل على المركز الأول في مسابقة تنس الطاولة فريق الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ، وفاز بالمركز الأول في مسابقة كرة القدم “ صالات “فريق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض .

ويهدف البرنامج إلى اكتشاف المواهب الرياضية والمساهمة في تحقيق مؤشرات المملكة في الجانب الراضي والصحي وتعزيز القيم الرياضية والصحية لدى الطلاب والطالبات و زيادة عدد الممارسين للرياضة.

يذكر أن البرنامج الوزاري “ المسابقات الرياضية شمل مجالات الريشة الطائرة وكرة الطاولة وكرة القدم ؛ وشارك فيه 416 لاعباً ولاعبة من 16 إدارة تعليمية .