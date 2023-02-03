اختتام فعاليات ملتقى التوظيف الأول بجامعة تبوك

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اختتم أمس ملتقى التوظيف الأول بجامعة تبوك، والذي استهدف خريجي وخريجات الجامعة، بمشاركة شركات محلية وعالمية، واستمر لمدة ثلاثة أيام بمقر الصالة الرياضية في المدينة الجامعية.

وهدف الملتقى والذي أقيم بمشاركة عدد من الشركات المحلية والعالمية إلى توفير فرص عمل وظيفية لخريجي وخريجات الجامعة المتميزين في العديد من المجالات المختلفة في سوق العمل السعودي ، كما هدف إلى تعميق وعي الفئات المستهدفة بمفاهيم بيئة ومجال المهنة والقيم المتصلة بأخلاقيات العمل، وإتاحة فرصة حقيقية للتواصل المباشر بينهم وبين الشركات والجهات المشاركة، لمواكبة مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

الجدير بالذكر أن عدد زوار الملتقى على مدار الثلاثة أيام الماضية تجاوز ١٥ ألف خريج وخريجة من مختلف الكليات والتخصصات.