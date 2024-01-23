اختتام فعاليات ملتقى فرسان الشعري الثالث بجزر فرسان

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اُختتمت أمس، فعاليات ملتقى فرسان الشعري السنوي الثالث، الذي أقامته جمعية الأدب المهنية، ضمن فعاليات مهرجان شتاء جازان 24، وذلك بشاطئ الغدير في محافظة جزر فرسان.

وشهدت الليلة الختامية للملتقى الذي جاء بدعم من هيئة الأدب والنشر والترجمة، مشاركة عشرة شعراء وشاعرات من داخل وخارج المملكة، ليصل بذلك عدد المشاركين والمشاركات أكثر من 30 شاعرًا وشاعرة طيلة أيام المهرجان الثلاثة.

وتهدف جمعية الأدب المهنية من إقامة فرسان الشعري سنوياً؛ لمد جسور التواصل بين شعراء المملكة والوطن العربي المسهمين في المجال الأدبي والإبداعي، و إثراء الحراك الثقافي والسياحي بجزيرة فرسان.