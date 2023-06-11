اختتام فعاليات مهرجان الحنطة بمركز الفوارة

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اُختتمت أمس فعاليات مهرجان الحنطة بالفوارة، الذي نظمته الجمعية التعاونية بالفوارة، بالشراكة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وعدد من الجهات الحكومية والمزارعين.

وقدَّم المهرجان لزواره العديد من الفعاليات،والإنتاج الأسري والتجاري لمنتج الحنطة،بالإضافة إلى العروض المسرحية، حيث أبرز المهرجان ما تمتاز به حنطة الفوارة من جودة وارتفاع في نسبة البروتين الذي تزيد نسبته عن 18٪ ،التي يعود تاريخها إلى 100 عام دون تدخل وراثي أو تعديل على المنتج عبر حفظ البذور من المحصول السابق لزراعته في الموسم الذي يلية طوال تلك السنين.

كما استعرض أنواعًا متعددة من الحنطة أبرزها الهلبا،والصما،واللقيمي، التي يتم زراعتها في 1000 حيازة زراعية، بإنتاج يصل إلى 3500 طن سنوياً، بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليون ريال.