اختتام فعاليات مهرجان الزهور الثالث بمحافظة القطيف

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اختتمت أمس، فعاليات مهرجان الزهور في نسخته الثالثة، الذي نظمته أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة القطيف في متنزه سيهات، واستمر عشرة أيام شهد خلالها حضور أكثر من 250.000 زائر.

وأوضحت الأمانة أن المهرجان، الذي شارك فيه 236 متطوعًا ومتطوعة من مختلف التخصصات، وتضمن 158 ركنًا، نجح في جذب الأهالي والمقيمين والسياح من مختلف المناطق، نظرًا لتنوع برامجه وفقراته التي تهم فئات وشرائح المجتمع كافة.

وأبانت أن الفعاليات تضمنت إقامة أنشطة فنية، ومسابقات ثقافية، وعروضًا شعبية، وفعاليات خاصة بالفنون والحرف والطفل والمرأة، وورشًا تعريفية حول كيفية تشكيل الزهور وزراعتها وأنواعها، ومشاتل زراعية، وأركانًا صحية توعوية.

وأشارت أمانة الشرقية إلى أن المهرجان الذي أُقيم على مساحة 45 ألف متر مربع، صُمم بمساحات خضراء وأشجار متنوعة ازدانت بأكثر من نصف مليون زهرة ومجسمات وإنارات ضوئية موزعة على كافة أقسام المهرجان.