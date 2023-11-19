اختتام فعاليات “مهرجان اليابان 2023” بأكثر من 1000 زائر

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اختتمت مساء السبت فعاليات “مهرجان اليابان 2023″، الذي تنظمه “منظمة التجارة الخارجية اليابانية في الرياض (JETRO Riyadh) والجمعية اليابانية (Japanese Association in Riyadh) وسفارة اليابان لدى المملكة، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، والذي أقيم يوما 17 و 18 نوفمبر 2023، في قصر الثقافة بالرياض.

وشهدت الفعاليات حضور أكثر من 1000 زائر وزائرة من الأسر السعودية والأجانب المقيمين بالمملكة، استمتعوا بالضيافة والاستقبال بالثقافة اليابانية، وشهدت عروضاً لأبرز المنتجات اليابانية التي تقدّمها مثل شركات السيارات اليابانية والأدوات الصحية، وعروضًا مسرحية ثقافية متنوعة، وعرضًا فنيًا بتقنية الواقع الافتراضي، ومسابقة الخطاب الياباني بمشاركة سعودية باللغة اليابانية.