اختتام فعاليات «Ignite | The Sound» بمشاركة أكثر من 300 ألف صانع محتوى رقمي صوتي

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اختتمت اليوم فعاليات «Ignite | The Sound» في نسختها الأولى بحضور أكثر من 9 آلاف صانع محتوى رقمي صوتي، ومشاركةأكثر من 300 ألف مستفيد ومستفيدة افتراضيًا.

وتهدف الفعالية والتي نظمها “مجلس المحتوى الرقمي” إلى دعم وتمكين رواد قطاع المحتوى الصوتي للوصول إلى مستويات متقدمة من الإلهام والتأثير والنمو والتغيير.

واستضافت الفعالية في نسختها الأولى أكثر من 75 متحدثًا محليًا وعالميًا، و35 شريكًا يمثلون شركات محلية وعالمية، و 30 جلسة حوارية،إضافةً إلى 80 ورشة عمل، حضرها أكثر من 2400 مستفيد ومستفيدة، حيث عملت على دعم المشاركين من صناع وصانعات المحتوى الرقمي الصوتي “البودكاست”، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لنمو أعمالهم ومشاريعهم، بما يسهم في تصدر المملكة لهذه الصناعة ذات العوائد والمكاسب المعرفية والثقافية والعلمية والاقتصادية.

وأكّد الأمين العام لمجلس المحتوى الرقمي محمد الربيعان في كلمة له، أن الفعالية نجحت في استقطاب صناع وصانعات المحتوى الرقمي وربطهم بنظرائهم العالميين والخبراء والمختصين في المجال، مشيرًا إلى أنها تضمنت نقاشات ثرية وبناءة وأفكارًا مبتكرة، تمثل بداية مهمةلرحلة تعزيز التواجد السعودي في عالم المحتوى الصوتي الرقمي، داعيًا صناع وصانعات المحتوى الرقمي بكافة أشكاله إلى خلق حالة من الحوار المستمر لتنمية المحتوى السعودي، وتقديم محتوى يتناسب مع تاريخها وموروثها الثقافي الغني ومكانتها كدولة رائدة في مختلف المجالات، ويلائم توجهات الأجيال الجديدة التي أصبحت أكثر ارتباطا بالرقمنة، من أجل تزويدهم بمحتوى نافع يعود بالإيجاب على مجتمعاتنا.

وجرى في ختام الفعالية «Ignite | The Sound»؛ توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الشركات المشاركة، وذلك دعمًا لنمو سوق المحتوى الرقمي الصوتي في المملكة وتمكين صانعيه.