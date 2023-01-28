اختتام فعالية “فضاء آمن” للتوعية بالأمن السيبراني في الجبيل

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اختتمت اليوم، فعالية فضاء آمن، التي تقيمها جمعية الأمن السيبراني للأطفال “سايبر كيدز”، بالتعاون مع لجنة التعلم مدى الحياة بالهيئة الملكية بالجبيل للتوعية في مجال الأمن السيبراني، وذلك في مركز المعرفة والإبداع بمدينة الجبيل الصناعية.

واشتملت الفعالية على (10) ورش عمل للأطفال باللغتين العربية والإنجليزية، ولغة الإشارة، وبرنامج ذوي الإعاقة للأطفال، وورشة لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية، وجلسة حوارية في مجال التوعية بالأمن السيبراني استهدفت الأسر، إضافة إلى استشارات سيبرانية قانونية وتربوية.

بدورها أوضحت ممثل جمعية الأمن السيبراني للأطفال بالجبيل شيخة الشملان أن الفعالية تستهدف رفع مستوى وعي الأطفال وذويهم ضد المخاطر السيبرانية، والعمل على تطوير مهارات الحماية والأمان لدى الأطفال، وأهمية تدريبهم حول الإستخدام الآمن للانترنت، وتقديم النصح والإرشاد في مجال الأمن السيبراني، وذلك من خلال ورش عمل وجلسات وبرامج متنوعة وجلسات حوارية واستشارات، وألعاب سيبرانية، احتوت على مواضيع متنوعة مثل التنمر والإبتزاز الإلكتروني وإدمان الإنترنت، واستعراض قصص نجاح سيبرانية، وموضوعات الأمن السيبراني والطفل، أشرف على تنفيذها فريق عمل متكامل ضم نحو (14) مدربة، و (4) استشاريين، وعدد من المتطوعين والمتطوعات المشاركين في الفعالية.

وأضافت أن فعالية “فضاء آمن” تأتي ضمن مستهدفات “سايبر كيدز” في توفير بيئة آمنة للأطفال، وبناء جيل يتسم بالوعي والثقافة سيبرانياً، مشيدةً بالجهات الداعمة، وشركاء النجاح.