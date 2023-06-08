اختتام معرض “نسق11” في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

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اختتمت كلية التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم، معرض “نسق11″؛ لعرض أعمال خريجات قسم الفنون البصرية للمسارات الثلاث: (الطباعة، والتصوير التشكيلي، والنحت).

وتضمَّن المعرض موضوعات مختلفة بأعمال تعكس الذات الإنسانية ونموها لتخدم (48) عملًا فنيًا بأساليب وخامات متنوعة، حيث قدَّمت فيه طالبات مسار التصوير التشكيلي الأفكار المتطلعة للمستقبل، فيما قدَّمت طالبات مسار الطباعة الفنية أعمالًا تتنوع ما بين الرؤية المستقبلية وحداثة الحاضر وعراقة الماضي، باستخدام تقنيات الطباعة الفنية لإبراز الملامس الطباعية الفريدة، والاستفادة منها في العمل الفني.

يُذكر أن المعرض يسعى إلى تحقيق أهداف خطة الجامعة الإستراتيجية 2025، من خلال إعداد كفاءات فنيَّة منافسة، وتأهيل ودعم الطالبات للإسهام في الحراك الثقافي الفني السعودي.