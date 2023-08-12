اختتام منافسات الجولة الثانية لبطولة صعود الهضبة بمنطقة الباحة

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اختتمت اليوم، منافسات الجولة الثانية لبطولة صعود الهضبة, التي أقيمت في منتزه الأمير مشاري بن سعود بمنطقة الباحة، على مدار يومين، ضمن منافسات بطولة السعودية تويوتا 2023، بتنظيم وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والشريك الرسمي والشريك الإستراتيجي، بالتعاون مع وزارة الرياضة وإمارة منطقة الباحة.

وتصدَّر السائق فادي حمادة الترتيب العام للجولة الأولى للبطولة محققًا المركز الأول، تلاه جان لحود في المركز الثاني، وجاء سعيد الموري في المركز الثالث.

وفي ترتيب الفئات، تصدَّر عبدالعزيز ماجد الفضيلي، ترتيب فئة G1، تلاه سلطان سعيد أبو ناب، والوليد زكي محمود، أما فئة G2 فجاء علي محمد الخضير في المركز الأول، أمام سلطان جلال الدين حمدي وهشام بديع البديع، وفي فئة G3 تصدَّر مبارك على الزبيدي ترتيب الفئة أمام عبدالعزيز عبدالرحمن الرميح، ومصطفى أحمد البرجاوي، وفي منافسات فئة G4 حقَّق ربيع مؤيد الأعور المركز الأول، تلاه سلطان ثامر كايلو ومحمد عبدالرحمن الشريان، وتصدَّر جان لحود ترتيب فئة G5 أمام فيصل سفيان القباني، وأحمد جمال عبدالهادي، كما تصدَّر فادي يوسف حمادة ترتيب فئة G6، تلاه سعيد زكي الموري وزكريا سلوان، أما في كأس السيدات، فظفرت بالمركز الأول ريم العبود، أمام جالة آل غالب، وهديل خان.

وشهد السباق الذي أقيم على مدار يومين تنافسًا بين المتسابقين البالغ عددهم 57 متسابقًا ومتسابقةً من داخل المملكة وخارجها، حيث بلغ طول المسار 3 كم وتضمَّن 29 منعطفًا بين البداية والنهاية.

وفي ختام اليوم، تم تكريم الداعمين والمشاركين في تنظيم السباق والفائزين في الترتيب العام والفائزين والفائزات في فئاته المختلفة.