اختتام منافسات الجولة الـ6 من الدوري السعودي للمحترفين بمواصلة الهلال للصدارة وفوز أول للشباب

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اختتمت أمس منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين والتي شهدت مواصلة الهلال للصدارة، فيما مني التعاون بخسارته الأولى في الوقت الذي حقق فيه الشباب فوزه الأول في المسابقة، واستمر النصر في انطلاقته محققاً الفوز الرابع له على التوالي، إضافة إلى عودة الاتحاد والأهلي إلى طريق الانتصارات.

ففي الرياض واصل الهلال صدارته للمسابقة برصيد ١٦ نقطة بتسجيله الفوز الخامس خلال ست مباريات وتعادل وحيد، بعد فوزه ٦-١ على الرياض الذي تراجع إلى المركز الـ16 برصيد 4 نقاط، حيث شهدت المواجهة الظهور الأول لنجم الهلال العالمي البرازيلي نيمار.

وعوض الاتحاد خسارته في الجولة الماضية من الهلال وفاز بهدف نظيف على الأخدود، ليتقدم إلى المركز الثاني بـ15 نقطة، بفارق الأهداف عن الأهلي ” الثالث” الذي عاد هو الآخر إلى طريق الانتصارات معوضاً خسارته من الفتح في الجولة السابقة، بعد أن حقق فوزاً مثيراً بنتيجة 3-2 على التعاون الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة ليتراجع إلى المركز الرابع بـ13 نقطة، كما تراجع الأخدود إلى المركز الرابع عشر بـ4 نقاط.

وتمكن الاتفاق الذي يحل بالمركز الخامس بـ 13 نقطة من الفوز على مستضيفه أبها بثلاثية مقابل هدف حيث تراجع أبها إلى المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط، في حين واصل النصر الذي يحل بالمركز السادس بـ12 نقطة في التألق مُسجلاً انتصاره الرابع على التوالي عقب فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف على مستضيفه الرائد المتراجع إلى المركز الخامس عشر بأربع نقاط.

وحقق فريق الفتح صاحب المركز السابع بـ 11 نقطة، الفوز على مستضيفة الخليج صاحب المركز الثاني عشر بـ 5 نقاط، بثلاثية مقابل هدف، بينما استطاع فريق الوحدة صاحب المركز الثامن برصيد 9 نقاط من الفوز برباعية مقابل هدفين على ضيفه ضمك الذي تراجع إلى المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط، فيما استطاع فريق الشباب الفوز بهدف وحيد على مضيفه الفيحاء المتراجع إلى المركز العاشر برصيد 6 نقاط، وبذلك الفوز حقق الشباب أول انتصار له في منافسات الدوري ليصعد للمركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، بينما حُسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله اللقاء الذي جمع فريقين الحزم صاحب المركز الأخير برصيد 3 نقاط مع ضيفه الطائي صاحب المركز التاسع الذي يملك 7 نقاط.