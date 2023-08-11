اختتام مهرجان العسل والفواكه الموسمية بالنماص

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اختتم مهرجان العسل والفواكه الموسمية في النماص الذي أقامه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير ممثلاً بمكتب النماص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والذي أقيم بحديقة المطل الذي استمر لمدة 3 أيام الذي احتوى على 40 ركناً للنحالين والمزارعين والأسر المنتجة وبعض الإدارات الحكومية المشاركة وتضمن مسرحاً للطفل وبعض من الأنشطة، وشهد حركة شراء وحضور جيدة.

وتبذل وزارة البيئة والمياه والزراعة بشكل دائم جهود حقيقية لتنشيط الزراعة والإنتاج الزراعي وتربية النحل ودعم الأسر المنتجة.

وأشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المكلف محمد أحمد بن محسن إلى أهمية المهرجانات لما تحققه من عوائد اقتصادية وتنموية حسب استراتيجية الوزارة مشيراً إلى اهتمام معالي الوزير ومعالي نائبه بهذه الأنشطة.

وشكر بن محسن كل من ساهم وشارك في نجاح مهرجان العسل والفواكه الموسمية بالنماص.