اختتام مهرجان المنتجات الزراعية الثالث في ضباء بعد 4 أيام من المشاركات الواسعة

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اختتمت أمس بمحافظة ضباء فعاليات مهرجان المنتجات الزراعية الثالث ،الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك وأستمر لمدة 4 أيام بمشاركة أكثر من 24 مزارعاً وعدد من الجهات الحكومية وغير الربحية بالمحافظة .

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بتبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي أن المهرجان قد حقق نجاحاً ملموساً ، مؤكداً في الوقت ذاته أن عدد الزوار كان محفزاً لمواصلة إقامة مثل هذه المناسبات ، حيث حظي باهتمام كبير من أهالي المحافظة والمراكز المجاورة لها منذ إنطلاقه.

وعبر ” الرويلي ” شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك على دعمه الدائم لمزارعي المنطقة ، ولكل من أسهم في إنجاح هذا المهرجان ،منوهاً بما سخرته وزارة البيئة والمياه والزراعة من إمكانات لخدمة المزارعين والمهتمين بقطاع الزراعة ، مبيناً أن المهرجان هدف إلى خدمة المزارعين وإطلاع الجميع على منتجاتهم للمساعدة في فتح منافذ تسويقية تعود عليهم بالنفع والفائدة ، إلى جانب دعم استمراريتهم في مزاولة هذه المهنة، والتركيز على المنتجات ذات الميزة النسبية بالمنطقة.