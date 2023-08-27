اختتام مهرجان المنتجات الزراعية بـ”أشواق” بعد 4 أيام من المشاركات الواسعة

المناطق_تبوك

أختتمت أمس بمركز أشواق التابع لمحافظة ضباء فعاليات مهرجان المنتجات الزراعية الثاني،الذي

نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك،وأستمر لمدة 4 أيام بمشاركة أكثر من 24 مزارعاً وعدد من الجهات الحكومية وغير الربحية بالمحافظة.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بتبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي أن المهرجان قد حقق نجاحاً ملموساً ، مؤكداً في الوقت ذاته أن عدد الزوار كان محفزاً لمواصلة إقامة مثل هذه المناسبات ، حيث حظي باهتمام كبير من أهالي أشواق والمراكز المجاورة لها منذ إنطلاقه.

وعبر ” الرويلي ” شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك على دعمه الدائم لمزارعي المنطقة ، ولكل من أسهم في إنجاح هذا المهرجان ،منوهاً بما سخرته وزارة البيئة والمياه والزراعة من إمكانات لخدمة المزارعين والمهتمين بقطاع الزراعة ، مبيناً أن المهرجان هدف إلى خدمة المزارعين وإطلاع الجميع على منتجاتهم للمساعدة في فتح منافذ تسويقية تعود عليهم بالنفع والفائدة ، إلى جانب دعم استمراريتهم في مزاولة هذه المهنة، والتركيز على المنتجات ذات الميزة النسبية بالمنطقة.