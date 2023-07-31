اختتام مهرجان خيرات الجوف الثاني بسكاكا

المناطق_متابعات

شهد اليوم الأخير من مهرجان خيرات الجوف في نسخته الثانية، الذي نظمه على مدار 4 أيام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة سكاكا في متنزه الخزامى، إقبالا كبيرا من الزوار على فعاليات المهرجان، وأركان المزارعين والمنتجين والجهات المشاركة.

واختتمت البارحة فعاليات المهرجان الذي أقيم بمشاركة 30 عارضاً من المزارعين والنحالين والأسر المنتجة، وتضمن الحفل الختامي فقرات متنوعة، منها فعاليات للأطفال، وكرم مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينه سكاكا الدكتور عقاب مخيلف الرويلي في حفل الختام الجهات الحكومية المشاركة إلى جانب الإعلاميين.

واشتمل المهرجان الذي يستهدف دعم المزارعين وتسويق منتجاتهم على حزمة من الورش الزراعية لتطوير المنتجين، ومحاضرات علمية للمختصين والمهتمين بالقطاع الزراعي، كما حظيت منتجات المزارعين المعروضة في الأركان المخصصة لهم بإقبال لافت من الزوار أسهم في تحقيق أهداف المهرجان في التعريف بمنتجات المزارعين وفتح قنوات تسويقية جديدة.