اختتام مهرجان هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بطريف

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اختتمت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أمس، فعاليات مهرجانها الذي نظمته بمحافظة طريف التابعة لمنطقة الحدود الشمالية، ويهدف إلى التعريف بأهم مواقع محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية السياحية والترفيهية، إلى جانب إشراك المجتمع المحلي في دعم هذه الأهداف والأنشطة.

وتضمن المهرجان عدداً من الفعاليات المتنوعة كأنشطة الحرف والصناعات اليدوية، وفعاليات السوق الشعبي، وفعاليات مخصصة للأطفال والأمسيات الفنية وأنشطة التشجير والزراعة, إلى جانب المطاعم والمقاهي.

وأكدت الهيئة حرصها على تقديم العديد من الخدمات المساندة وفق معدلات عالية الجودة بما يضمن تحقيق المتعة والفائدة لزائري المهرجان.